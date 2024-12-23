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سعر Weird Medieval Memes (WMM) المباشر لليوم هو USD 0.0036474 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.70M . يتم تحديث سعر WMM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Weird Medieval Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 683.59K - تغيير سعر Weird Medieval Memes خلال اليوم هو +16.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Weird Medieval Memes (WMM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Weird Medieval Memes مقابل USD هو $ +0.00050745 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Weird Medieval Memes مقابل USD هو $ -0.0018174115 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Weird Medieval Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Weird Medieval Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050745 +16.16% 30 يوم $ -0.0018174115 -49.82% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Weird Medieval Memes (WMM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Weird Medieval Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00308481$ 0.00308481 $ 0.00308481 24 ساعة مرتفع $ 0.00427966$ 0.00427966 $ 0.00427966 عالية طوال الوقت $ 0.02825946$ 0.02825946 $ 0.02825946 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +16.16% تغير السعر (7 أيام) -53.05%

معلومات سوق Weird Medieval Memes (WMM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: