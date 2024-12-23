سعر Web3 Whales (W3W)
سعر Web3 Whales (W3W) المباشر لليوم هو USD 0.02158558. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M. يتم تحديث سعر W3W مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Web3 Whales الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 825.29
- تغيير سعر Web3 Whales خلال اليوم هو -3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.35M
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خلال اليوم، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ -0.00070052786227173 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ +0.0066873292 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ +0.0143517427 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ +0.008998610030989984 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00070052786227173
|-3.14%
|30 يوم
|$ +0.0066873292
|+30.98%
|60 يوم
|$ +0.0143517427
|+66.49%
|90 يوم
|$ +0.008998610030989984
|+71.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Web3 Whales: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.14%
-27.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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