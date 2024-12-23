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سعر Web3 Whales (W3W) المباشر لليوم هو USD 0.02158558 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M . يتم تحديث سعر W3W مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Web3 Whales الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 825.29 - تغيير سعر Web3 Whales خلال اليوم هو -3.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.35M

أداء سعر Web3 Whales (W3W) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ -0.00070052786227173 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ +0.0066873292 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ +0.0143517427 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Web3 Whales مقابل USD هو $ +0.008998610030989984 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00070052786227173 -3.14% 30 يوم $ +0.0066873292 +30.98% 60 يوم $ +0.0143517427 +66.49% 90 يوم $ +0.008998610030989984 +71.49%

تحليل سعر Web3 Whales (W3W)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Web3 Whales: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0214864$ 0.0214864 $ 0.0214864 24 ساعة مرتفع $ 0.02241325$ 0.02241325 $ 0.02241325 عالية طوال الوقت $ 0.087176$ 0.087176 $ 0.087176 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.14% تغير السعر (7 أيام) -27.94%

معلومات سوق Web3 Whales (W3W)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: