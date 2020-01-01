توكنوميكس Web3 Whales (W3W) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Web3 Whales (W3W)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. الموقع الرسمي: https://www.web3whales.app الوثيقة البيضاء: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper اشتر W3W الآن!

توكنوميكس Web3 Whales (W3W) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Web3 Whales (W3W)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M إجمالي العرض: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M العرض المتداول: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 السعر الحالي: $ 0.0121321 $ 0.0121321 $ 0.0121321 معرفة المزيد عن سعر Web3 Whales (W3W)

توكنوميكس Web3 Whales (W3W): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Web3 Whales (W3W) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن W3W التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن W3W التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس W3W، استكشف السعر المباشر لتوكن W3W!

توقعات سعر W3W هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه W3W؟ تجمع صفحة توقعات أسعار W3W الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر W3W الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!