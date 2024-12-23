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سعر Warthog (WART) المباشر لليوم هو USD 0.817586 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77M . يتم تحديث سعر WART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Warthog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.29K - تغيير سعر Warthog خلال اليوم هو -6.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.06M

أداء سعر Warthog (WART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ -0.0542226344103703 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ +0.3757858268 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ +4.9002339038 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ +0.73941151683570423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0542226344103703 -6.21% 30 يوم $ +0.3757858268 +45.96% 60 يوم $ +4.9002339038 +599.35% 90 يوم $ +0.73941151683570423 +945.85%

تحليل سعر Warthog (WART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Warthog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.793765$ 0.793765 $ 0.793765 24 ساعة مرتفع $ 0.889431$ 0.889431 $ 0.889431 عالية طوال الوقت $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -6.21% تغير السعر (7 أيام) -13.86%

معلومات سوق Warthog (WART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: