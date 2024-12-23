سعر Warthog (WART)
سعر Warthog (WART) المباشر لليوم هو USD 0.817586. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77M. يتم تحديث سعر WART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Warthog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.29K
- تغيير سعر Warthog خلال اليوم هو -6.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.06M
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خلال اليوم، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ -0.0542226344103703 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ +0.3757858268 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ +4.9002339038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Warthog مقابل USD هو $ +0.73941151683570423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0542226344103703
|-6.21%
|30 يوم
|$ +0.3757858268
|+45.96%
|60 يوم
|$ +4.9002339038
|+599.35%
|90 يوم
|$ +0.73941151683570423
|+945.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Warthog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-6.21%
-13.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.
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