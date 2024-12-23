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سعر Wam (WAM) المباشر لليوم هو USD 0.00258958 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M . يتم تحديث سعر WAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wam الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.55K - تغيير سعر Wam خلال اليوم هو +1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 679.48M

أداء سعر Wam (WAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wam مقابل USD هو $ -0.0003764135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wam مقابل USD هو $ +0.0000693372 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wam مقابل USD هو $ -0.000179055840566993 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.64% 30 يوم $ -0.0003764135 -14.53% 60 يوم $ +0.0000693372 +2.68% 90 يوم $ -0.000179055840566993 -6.46%

تحليل سعر Wam (WAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00253296$ 0.00253296 $ 0.00253296 24 ساعة مرتفع $ 0.00260648$ 0.00260648 $ 0.00260648 عالية طوال الوقت $ 0.194038$ 0.194038 $ 0.194038 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +1.64% تغير السعر (7 أيام) -14.36%

معلومات سوق Wam (WAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: