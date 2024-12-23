سعر Wam (WAM)
سعر Wam (WAM) المباشر لليوم هو USD 0.00258958. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M. يتم تحديث سعر WAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.55K
- تغيير سعر Wam خلال اليوم هو +1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 679.48M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAM.
خلال اليوم، كان سعر Wam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wam مقابل USD هو $ -0.0003764135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wam مقابل USD هو $ +0.0000693372 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wam مقابل USD هو $ -0.000179055840566993 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.64%
|30 يوم
|$ -0.0003764135
|-14.53%
|60 يوم
|$ +0.0000693372
|+2.68%
|90 يوم
|$ -0.000179055840566993
|-6.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+1.64%
-14.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WAM is a unique play-2-earn platform, with hyper-casual games tournaments where you can enter to compete against other players. You pay an entry fee in $WAM tokens to enter a tournament and if you find yourself among the top performing players of that tournament, you win more coins. The concept of making money by playing hyper-casual games based on skill is new in the gaming industry and WAM.app is the first platform in the world that let you do this. All you need in order to play on the WAM.app platform is a few minutes of your time and the desire to be the best. You can participate in tournaments all around the world, wherever you have internet access. Players don’t have to be connected at the same time, and that is very good for players because each can compete whenever they find the time to do so. The WAM ecosystem will offer multiple roles that users can voluntarily take up and be incentivised to be the best with token gains. 1. Player — play 2 earn; If you play any WAM game, you can begin making money based on how competitive you are. 2. Owner — own 2 earn; If you own a WAM game as an NFT, you will win a percentage of all of the WAM coins that accumulate as entry fees in every tournament. You can buy a game and if the brand value of the game goes up, you can sell it for profit on the WAM Marketplace. 3. Marketer — Market 2 earn; You can rent a game from an owner and organize tournaments for that game. You will get your own percentage of all of the WAM coins the tournament accumulates through entry fees. Renting will be very easy and percentage based. The Owner will split with you a percentage of the revenue you bring him with the tournaments you organize and market. 4. Developer — Develop 2 earn; You can develop games and sell them on the WAM Marketplace. Every time your game is sold, you will receive a lifetime commission from the sale. You can also choose a percentage of the WAM Coins accumulated by tournaments to be distributed to you, regardless of who currently owns the game. These roles will be the backbone of the WAM ecosystem economy. WAM will benefit from everything happening in the ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WAM إلى AUD
A$0.0041174322
|1 WAM إلى GBP
￡0.0020457682
|1 WAM إلى EUR
€0.002460101
|1 WAM إلى USD
$0.00258958
|1 WAM إلى MYR
RM0.0116272142
|1 WAM إلى TRY
₺0.0911273202
|1 WAM إلى JPY
¥0.4051915826
|1 WAM إلى RUB
₽0.2661052408
|1 WAM إلى INR
₹0.2200884042
|1 WAM إلى IDR
Rp41.7674135074
|1 WAM إلى PHP
₱0.151749388
|1 WAM إلى EGP
￡E.0.1317319346
|1 WAM إلى BRL
R$0.0157446464
|1 WAM إلى CAD
C$0.0037030994
|1 WAM إلى BDT
৳0.3081859158
|1 WAM إلى NGN
₦4.0086180484
|1 WAM إلى UAH
₴0.1081667566
|1 WAM إلى VES
Bs0.13206858
|1 WAM إلى PKR
Rs0.7179092634
|1 WAM إلى KZT
₸1.3543762358
|1 WAM إلى THB
฿0.088693115
|1 WAM إلى TWD
NT$0.0844720996
|1 WAM إلى CHF
Fr0.0023047262
|1 WAM إلى HKD
HK$0.0201210366
|1 WAM إلى MAD
.د.م0.0259475916