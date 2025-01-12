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سعر Voucher BNC (VBNC) المباشر لليوم هو USD 0.258445 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M . يتم تحديث سعر VBNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voucher BNC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.42K - تغيير سعر Voucher BNC خلال اليوم هو +0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.10M

أداء سعر Voucher BNC (VBNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ +0.00238639 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ -0.0487130575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00238639 +0.93% 30 يوم $ -0.0487130575 -18.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Voucher BNC (VBNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voucher BNC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.254632$ 0.254632 $ 0.254632 24 ساعة مرتفع $ 0.261323$ 0.261323 $ 0.261323 عالية طوال الوقت $ 0.323317$ 0.323317 $ 0.323317 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.93% تغير السعر (7 أيام) -11.22%

معلومات سوق Voucher BNC (VBNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: