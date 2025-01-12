سعر Voucher BNC (VBNC)
سعر Voucher BNC (VBNC) المباشر لليوم هو USD 0.258445. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M. يتم تحديث سعر VBNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voucher BNC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.42K
- تغيير سعر Voucher BNC خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.10M
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خلال اليوم، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ +0.00238639 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ -0.0487130575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voucher BNC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00238639
|+0.93%
|30 يوم
|$ -0.0487130575
|-18.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voucher BNC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.93%
-11.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.
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