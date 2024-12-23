سعر VitaRNA (VITARNA)
سعر VitaRNA (VITARNA) المباشر لليوم هو USD 5.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.44M. يتم تحديث سعر VITARNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VitaRNA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K
- تغيير سعر VitaRNA خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.28M
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خلال اليوم، كان سعر VitaRNA مقابل USD هو $ -0.175631139899499 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VitaRNA مقابل USD هو $ +0.3482998350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VitaRNA مقابل USD هو $ +6.3470924220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VitaRNA مقابل USD هو $ +3.2168330946398735 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.175631139899499
|-3.37%
|30 يوم
|$ +0.3482998350
|+6.92%
|60 يوم
|$ +6.3470924220
|+126.18%
|90 يوم
|$ +3.2168330946398735
|+177.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VitaRNA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.37%
-8.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO
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