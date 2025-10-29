سعر Virtuals Ventures by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VVC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VVC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Virtuals Ventures by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VVC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VVC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Virtuals Ventures by Virtuals

سعر Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VVC إلى USD:

--
----
-19.40%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:44:58 (UTC+8)

معلومات سعر Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-19.47%

+288.28%

+288.28%

سعر Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VVC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVVC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VVC +0.59% على مدار الساعة الماضية، -19.47% على مدار 24 ساعة، و +288.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

$ 89.00K
$ 89.00K$ 89.00K

--
----

$ 89.00K
$ 89.00K$ 89.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Virtuals Ventures by Virtuals هي $ 89.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VVC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.00K.

سجل سعر Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtuals Ventures by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtuals Ventures by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtuals Ventures by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtuals Ventures by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-19.47%
30 يوم$ 0+221.12%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Virtuals Ventures by Virtuals ( VVC )

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

المصدر Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Virtuals Ventures by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Virtuals Ventures by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر Virtuals Ventures by Virtuals!

عملة VVC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VVC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

كم يساوي Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) اليوم؟
سعر VVC المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VVC إلى USD الحالي؟
سعر VVC إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Virtuals Ventures by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة VVC هي $ 89.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VVC؟
العرض المتداول لتوكن VVC هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VVC؟
حقق VVC سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VVC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 VVC.
ما هو حجم تداول VVC؟
حجم تداول VVC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VVC هذا العام؟
قد يرتفع VVC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VVC لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

