سعر Virtu by Virtuals (VIRTU)
سعر Virtu by Virtuals (VIRTU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 727.88K. يتم تحديث سعر VIRTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Virtu by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.54K
- تغيير سعر Virtu by Virtuals خلال اليوم هو -10.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.68M
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خلال اليوم، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.67%
|30 يوم
|$ 0
|-1.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtu by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.87%
-10.67%
-48.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot
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