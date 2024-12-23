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سعر Virtu by Virtuals (VIRTU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 727.88K . يتم تحديث سعر VIRTU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virtu by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.54K - تغيير سعر Virtu by Virtuals خلال اليوم هو -10.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.68M

أداء سعر Virtu by Virtuals (VIRTU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtu by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.67% 30 يوم $ 0 -1.92% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Virtu by Virtuals (VIRTU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtu by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01073685$ 0.01073685 $ 0.01073685 تغير السعر (1 ساعة) +1.87% تغير السعر (1يوم) -10.67% تغير السعر (7 أيام) -48.49%

معلومات سوق Virtu by Virtuals (VIRTU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: