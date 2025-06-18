سعر Vidaio (SN85)
سعر Vidaio (SN85) المباشر لليوم هو USD 4.68. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M. يتم تحديث سعر SN85 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vidaio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Vidaio خلال اليوم هو -11.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 470.54K
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خلال اليوم، كان سعر Vidaio مقابل USD هو $ -0.602431684904089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vidaio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vidaio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vidaio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.602431684904089
|-11.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vidaio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-11.40%
-34.34%
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