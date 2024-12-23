احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VIBE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VIBE.

سعر Vibe Cat (VIBE) المباشر لليوم هو USD 0.00646303 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.40M . يتم تحديث سعر VIBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vibe Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 587.60K - تغيير سعر Vibe Cat خلال اليوم هو -10.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.39M

أداء سعر Vibe Cat (VIBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vibe Cat مقابل USD هو $ -0.000728300360754728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vibe Cat مقابل USD هو $ +0.0000138884 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vibe Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vibe Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000728300360754728 -10.12% 30 يوم $ +0.0000138884 +0.21% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vibe Cat (VIBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vibe Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00644062$ 0.00644062 $ 0.00644062 24 ساعة مرتفع $ 0.00823175$ 0.00823175 $ 0.00823175 عالية طوال الوقت $ 0.03076981$ 0.03076981 $ 0.03076981 تغير السعر (1 ساعة) -6.09% تغير السعر (1يوم) -10.12% تغير السعر (7 أيام) +67.80%

معلومات سوق Vibe Cat (VIBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: