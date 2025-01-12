سعر Vertical AI (VERTAI)
سعر Vertical AI (VERTAI) المباشر لليوم هو USD 0.755046. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VERTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vertical AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 644.51K
- تغيير سعر Vertical AI خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ -0.0076852370540493 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ +1.0875141971 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0076852370540493
|-1.00%
|30 يوم
|$ +1.0875141971
|+144.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vertical AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-1.00%
-23.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.
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