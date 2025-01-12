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سعر Vertical AI (VERTAI) المباشر لليوم هو USD 0.755046 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VERTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vertical AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 644.51K - تغيير سعر Vertical AI خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vertical AI (VERTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ -0.0076852370540493 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ +1.0875141971 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vertical AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0076852370540493 -1.00% 30 يوم $ +1.0875141971 +144.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vertical AI (VERTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vertical AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.690362$ 0.690362 $ 0.690362 24 ساعة مرتفع $ 0.809044$ 0.809044 $ 0.809044 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) -23.95%

معلومات سوق Vertical AI (VERTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: