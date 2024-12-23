سعر Vertcoin (VTC)
سعر Vertcoin (VTC) المباشر لليوم هو USD 0.050384. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M. يتم تحديث سعر VTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vertcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.23K
- تغيير سعر Vertcoin خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VTC.
خلال اليوم، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.00040308716200517 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.0070110847 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.0025785725 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.01266239400153568 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00040308716200517
|-0.79%
|30 يوم
|$ -0.0070110847
|-13.91%
|60 يوم
|$ -0.0025785725
|-5.11%
|90 يوم
|$ -0.01266239400153568
|-20.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vertcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-0.79%
-11.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000).
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VTC إلى AUD
A$0.08011056
|1 VTC إلى GBP
￡0.03980336
|1 VTC إلى EUR
€0.0478648
|1 VTC إلى USD
$0.050384
|1 VTC إلى MYR
RM0.22622416
|1 VTC إلى TRY
₺1.77301296
|1 VTC إلى JPY
¥7.87955376
|1 VTC إلى RUB
₽5.17796368
|1 VTC إلى INR
₹4.28213616
|1 VTC إلى IDR
Rp812.64504752
|1 VTC إلى PHP
₱2.9525024
|1 VTC إلى EGP
￡E.2.56303408
|1 VTC إلى BRL
R$0.30633472
|1 VTC إلى CAD
C$0.07204912
|1 VTC إلى BDT
৳5.99619984
|1 VTC إلى NGN
₦77.99342432
|1 VTC إلى UAH
₴2.10453968
|1 VTC إلى VES
Bs2.569584
|1 VTC إلى PKR
Rs13.96795632
|1 VTC إلى KZT
₸26.35133584
|1 VTC إلى THB
฿1.725652
|1 VTC إلى TWD
NT$1.64352608
|1 VTC إلى CHF
Fr0.04484176
|1 VTC إلى HKD
HK$0.39148368
|1 VTC إلى MAD
.د.م0.50484768