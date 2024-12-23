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سعر Vertcoin (VTC) المباشر لليوم هو USD 0.050384 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M . يتم تحديث سعر VTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vertcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.23K - تغيير سعر Vertcoin خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.97M

أداء سعر Vertcoin (VTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.00040308716200517 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.0070110847 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.0025785725 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vertcoin مقابل USD هو $ -0.01266239400153568 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00040308716200517 -0.79% 30 يوم $ -0.0070110847 -13.91% 60 يوم $ -0.0025785725 -5.11% 90 يوم $ -0.01266239400153568 -20.08%

تحليل سعر Vertcoin (VTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vertcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04895464$ 0.04895464 $ 0.04895464 24 ساعة مرتفع $ 0.050787$ 0.050787 $ 0.050787 عالية طوال الوقت $ 9.8$ 9.8 $ 9.8 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -11.92%

معلومات سوق Vertcoin (VTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: