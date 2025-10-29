سعر VERRA DNA المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VDNA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VDNA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر VERRA DNA المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VDNA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VDNA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن VDNA

معلومات سعر VDNA

الموقع الرسمي لـ VDNA

اقتصاد توكن VDNA

توقعات سعر VDNA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار VERRA DNA

سعر VERRA DNA (VDNA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VDNA إلى USD:

$0.00025029
$0.00025029$0.00025029
-4.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار VERRA DNA (VDNA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:38 (UTC+8)

معلومات سعر VERRA DNA (VDNA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-4.17%

-1.52%

-1.52%

سعر VERRA DNA (VDNA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VDNA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVDNA على الإطلاق هو $ 0.01760951، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VDNA -0.21% على مدار الساعة الماضية، -4.17% على مدار 24 ساعة، و -1.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VERRA DNA (VDNA)

$ 247.79K
$ 247.79K$ 247.79K

--
----

$ 247.79K
$ 247.79K$ 247.79K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,463.7596511
989,983,463.7596511 989,983,463.7596511

القيمة السوقية الحالية لـ VERRA DNA هي $ 247.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VDNA يبلغ 989.98M، مع إجمالي عرض 989983463.7596511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 247.79K.

سجل سعر VERRA DNA (VDNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VERRA DNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VERRA DNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VERRA DNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VERRA DNA مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.17%
30 يوم$ 0-67.09%
60 يوم$ 0-90.71%
90 يوم$ 0--

ما هو VERRA DNA ( VDNA )

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر VERRA DNA (VDNA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر VERRA DNA (USD)

كم ستكون قيمة VERRA DNA (VDNA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك VERRA DNA (VDNA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة VERRA DNA.

تحقق الآن من توقعات سعر VERRA DNA!

عملة VDNA إلى العملات المحلية

توكنوميكس VERRA DNA (VDNA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VERRA DNA (VDNA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VDNA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول VERRA DNA (VDNA)

كم يساوي VERRA DNA (VDNA) اليوم؟
سعر VDNA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VDNA إلى USD الحالي؟
سعر VDNA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ VERRA DNA ؟
القيمة السوقية لعملة VDNA هي $ 247.79K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VDNA؟
العرض المتداول لتوكن VDNA هو 989.98M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VDNA؟
حقق VDNA سعرًا قياسيًا قدره 0.01760951 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VDNA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 VDNA.
ما هو حجم تداول VDNA؟
حجم تداول VDNA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VDNA هذا العام؟
قد يرتفع VDNA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VDNA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:38 (UTC+8)

تحديثات VERRA DNA (VDNA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,777.00
$112,777.00$112,777.00

-1.62%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,989.19
$3,989.19$3,989.19

-2.62%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04053
$0.04053$0.04053

-12.72%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.79
$193.79$193.79

-2.56%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1757
$3.1757$3.1757

-17.67%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,989.19
$3,989.19$3,989.19

-2.62%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,777.00
$112,777.00$112,777.00

-1.62%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.79
$193.79$193.79

-2.56%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6260
$2.6260$2.6260

-0.37%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19289
$0.19289$0.19289

-3.44%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06642
$0.06642$0.06642

+3,221.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004888
$0.00004888$0.00004888

+652.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000063
$0.000000000000000000000063$0.000000000000000000000063

+472.72%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000294
$0.0000000294$0.0000000294

+241.86%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.124
$2.124$2.124

+183.20%