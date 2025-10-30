VERRA DNA (VDNA) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار VERRA DNA للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو VDNA في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر VERRA DNA
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر VERRA DNA
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-30 01:39:01 (UTC+8)

VERRA DNA توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع VERRA DNA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.000252 في عام 2025.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد VERRA DNA نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000265 في عام 2026.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر VDNA هو $ 0.000278 مع معدل نمو 10.25%.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر VDNA هو $ 0.000292 مع معدل نمو 15.76%.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VDNA في عام 2029 هو $ 0.000306 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VDNA في عام 2030 هو $ 0.000322 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VERRA DNA نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.000524.

VERRA DNA (VDNA) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر VERRA DNA نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.000854.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0.000252
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000265
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000278
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000292
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000306
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000322
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000338
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000355
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0.000372
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000391
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000411
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000431
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000453
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000475
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000499
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000524
    107.89%
توقعات سعر VERRA DNA على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 0.000252
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 0.000252
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0.000252
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 0.000253
    0.41%
توقع سعرVERRA DNA (VDNA) لليوم

السعر المتوقع لعملة VDNA على October 30, 2025(اليوم)هو $0.000252. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر VERRA DNA (VDNA) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر VDNA، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.000252. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرVERRA DNA (VDNA) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة VDNA، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.000252. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر VERRA DNA (VDNA) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة VDNA هو $0.000253. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ VERRA DNA

--

$ 251.01K
$ 251.01K$ 251.01K

989.98M
989.98M 989.98M

--

أحدث سعر لـ VDNA هو --. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة 0.00%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة --.
علاوة على ذلك، فإن VDNA لديه معروض متداول بقيمة 989.98M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 251.01K.

السعر التاريخي VERRA DNA

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية VERRA DNA، فإن السعر الحالي لعملة VERRA DNA هو 0.000252USD. العرض المتداول من VERRA DNA(VDNA) هو 989.98M VDNA مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $251,009.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -2.91%
    $ 0
    $ 0.000260
    $ 0.000247
  • 7 أيام
    -3.15%
    $ -0.000007
    $ 0.000753
    $ 0.000249
  • 30 يوم
    -66.38%
    $ -0.000167
    $ 0.000753
    $ 0.000249
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر VERRA DNA حركة سعرية بقيمة $0، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -2.91%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول VERRA DNA عند أعلى مستوى له عند $0.000753 وأدنى سعر عند $0.000249. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره -3.15%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة VDNA على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع VERRA DNA في الشهر الماضي ارتفاعًا في -66.38% من التغيير، مما يعكس حوالي $-0.000167 لقيمته. وهذا يشير إلى أن VDNA قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر VERRA DNA (VDNA)؟

وحدة التنبؤ بسعر VERRA DNA هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة VDNA استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن VERRA DNA خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة VDNA، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر VERRA DNA. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل VDNA.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم VDNA لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة VERRA DNA.

لماذا يعد التنبؤ بسعر VDNA مهمًا؟

يعد توقعات سعر VDNA أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل VDNA يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن VDNA سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر VDNA الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر VERRA DNA (VDNA)، فإن السعر المتوقع VDNA سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 VDNA في عام 2026؟
سعر 1 VERRA DNA (VDNA) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد VDNA بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ VDNA في عام 2027؟
VERRA DNA (VDNA) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 VDNA بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر VDNA في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع VERRA DNA (VDNA) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر VDNA في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع VERRA DNA (VDNA) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 VDNA في عام 2030؟
سعر 1 VERRA DNA (VDNA) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد VDNA بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر VDNA المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد VERRA DNA (VDNA) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 VDNA بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.