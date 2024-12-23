سعر VEE (VEE)
سعر VEE (VEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.71M. يتم تحديث سعر VEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VEE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K
- تغيير سعر VEE خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.11B
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خلال اليوم، كان سعر VEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VEE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VEE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-0.68%
-17.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The VEE token is a key part of the Zeeverse ecosystem, a blockchain-based game that focuses on creating a stable in-game economy using its utility token, $VEE. The game utilizes an off-chain point system pegged to the market value of $VEE to ensure that in-game transactions and rewards remain stable, even during market volatility. Zeeverse aims to offer a sustainable economic model where the value of $VEE can fluctuate in the open market while the in-game economy stays consistent.
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