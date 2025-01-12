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سعر USUALx (USUALX) المباشر لليوم هو USD 0.720502 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.03M . يتم تحديث سعر USUALX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USUALx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.74M - تغيير سعر USUALx خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 165.81M

أداء سعر USUALx (USUALX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ -0.0214710513077612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0214710513077612 -2.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USUALx (USUALX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USUALx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.698484$ 0.698484 $ 0.698484 24 ساعة مرتفع $ 0.810976$ 0.810976 $ 0.810976 عالية طوال الوقت $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 تغير السعر (1 ساعة) +2.17% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -36.17%

معلومات سوق USUALx (USUALX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: