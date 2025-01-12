سعر USUALx (USUALX)
سعر USUALx (USUALX) المباشر لليوم هو USD 0.720502. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.03M. يتم تحديث سعر USUALX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USUALx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.74M
- تغيير سعر USUALx خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 165.81M
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خلال اليوم، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ -0.0214710513077612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USUALx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0214710513077612
|-2.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USUALx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.17%
-2.89%
-36.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.
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₱42.509618
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