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سعر USDB (USDB) المباشر لليوم هو USD 1.009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.47M . يتم تحديث سعر USDB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28M - تغيير سعر USDB خلال اليوم هو +1.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 406.05M

أداء سعر USDB (USDB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDB مقابل USD هو $ +0.01632569 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDB مقابل USD هو $ +0.0020048830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDB مقابل USD هو $ +0.0150682042 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDB مقابل USD هو $ +0.024296576291973 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01632569 +1.65% 30 يوم $ +0.0020048830 +0.20% 60 يوم $ +0.0150682042 +1.49% 90 يوم $ +0.024296576291973 +2.47%

تحليل سعر USDB (USDB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.98041$ 0.98041 $ 0.98041 24 ساعة مرتفع $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 عالية طوال الوقت $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) +1.65% تغير السعر (7 أيام) +1.31%

معلومات سوق USDB (USDB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: