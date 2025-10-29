معلومات سعر USD CoinVertible (USDCV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999388 $ 0.999388 $ 0.999388 24 ساعة منخفض $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999388$ 0.999388 $ 0.999388 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 أدنى سعر $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

سعر USD CoinVertible (USDCV) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDCV بين أدنى سعر $ 0.999388 وأعلى سعر $ 1.002، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDCV على الإطلاق هو $ 1.13، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.978779.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDCV +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و -0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USD CoinVertible (USDCV)

القيمة السوقية $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M إمداد دورة التداول 8.90M 8.90M 8.90M إجمالي العرض 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

القيمة السوقية الحالية لـ USD CoinVertible هي $ 8.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDCV يبلغ 8.90M، مع إجمالي عرض 8900300.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.90M.