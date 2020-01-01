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أعلى Bank-Issued Stablecoin التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Bank-Issued Stablecoin. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1,16
0,00%
+0,00%
+0,87%
$ 160,99M
$ 7,29M
2
Eurite
Eurite
EURI
$ 1,1602
-0,03%
+0,26%
+0,47%
$ 57,56M
$ 6,88K
3
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0,99918
-0,03%
0,00%
+0,03%
$ 12,26M
$ 7,00M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Bank-Issued Stablecoin ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Bank-Issued Stablecoin تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $230.81M.
ما هو التوكن Bank-Issued Stablecoin الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Bank-Issued Stablecoin التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EURI أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Bank-Issued Stablecoin الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 Bank-Issued Stablecoin التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Bank-Issued Stablecoin الشائعة EURCV, EURI, USDCV. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Bank-Issued Stablecoin ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Bank-Issued Stablecoin حوالي $230.81M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Bank-Issued Stablecoin ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.