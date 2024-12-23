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سعر Urolithin A ($URO) المباشر لليوم هو USD 0.03966606 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.50M . يتم تحديث سعر $URO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Urolithin A الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.29M - تغيير سعر Urolithin A خلال اليوم هو +13.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M

أداء سعر Urolithin A ($URO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Urolithin A مقابل USD هو $ +0.0045721 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Urolithin A مقابل USD هو $ +0.0048751333 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Urolithin A مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Urolithin A مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0045721 +13.03% 30 يوم $ +0.0048751333 +12.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Urolithin A ($URO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Urolithin A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03279086$ 0.03279086 $ 0.03279086 24 ساعة مرتفع $ 0.0413686$ 0.0413686 $ 0.0413686 عالية طوال الوقت $ 0.144324$ 0.144324 $ 0.144324 تغير السعر (1 ساعة) +2.06% تغير السعر (1يوم) +13.03% تغير السعر (7 أيام) -21.64%

معلومات سوق Urolithin A ($URO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: