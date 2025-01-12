سعر URMOM (URMOM)
سعر URMOM (URMOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.05K. يتم تحديث سعر URMOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق URMOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66
- تغيير سعر URMOM خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.00B
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خلال اليوم، كان سعر URMOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر URMOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر URMOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر URMOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-24.50%
|60 يوم
|$ 0
|-32.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر URMOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin on Solana based on the classic "your mom" jokes that are as old as time. We are a community token that also look to help support the solana community.
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