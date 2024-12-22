سعر upsidedowncat (USDCAT)
سعر upsidedowncat (USDCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.01K. يتم تحديث سعر USDCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق upsidedowncat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.33K
- تغيير سعر upsidedowncat خلال اليوم هو -13.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.53B
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خلال اليوم، كان سعر upsidedowncat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر upsidedowncat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر upsidedowncat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر upsidedowncat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.30%
|30 يوم
|$ 0
|-74.36%
|60 يوم
|$ 0
|-74.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر upsidedowncat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-13.30%
-49.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment.
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