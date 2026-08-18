سعر Upscreener اليوم

السعر المباشر لمشروع Upscreener (UPS) اليوم هو $ 0.0205762، مع تغير بنسبة 24.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UPS الحالي إلى USD هو $ 0.0205762 لكل UPS.

يحتل Upscreener حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 86,423، مع عرض متداول قدره 4.20M UPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UPS بين $ 0.01647755 (أدنى) و$ 0.02159944 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.185291، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01188968.

على المدى القصير، تحرك UPS بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+22.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.23K.

معلومات سوق Upscreener (UPS)

القيمة السوقية $ 86.42K$ 86.42K $ 86.42K الحجم (24 ساعة) $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 107.00K$ 107.00K $ 107.00K إمداد دورة التداول 4.20M 4.20M 4.20M إجمالي العرض 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735

القيمة السوقية الحالية لـ Upscreener هي $ 86.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.23K. العرض المتداول لـ UPS يبلغ 4.20M، مع إجمالي عرض 5199999.8349038735. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 107.00K.