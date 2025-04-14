سعر UpDog (UPDOG)
سعر UpDog (UPDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.85K. يتم تحديث سعر UPDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UpDog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر UpDog خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 345.62T
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خلال اليوم، كان سعر UpDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UpDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UpDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UpDog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.70%
|60 يوم
|$ 0
|-20.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UpDog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Static yield Auto-generating liquidity protocol by holding which also contain deflationary token modal. Automatic Liquidity provision which takes place as every trade contributes towards automatically generating liquidity that goes into pools. Autonomous static Yield is earned by holders as passive rewards from the deflationary taxes per transactions.
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