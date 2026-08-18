سعر Unmarshal اليوم

السعر المباشر لمشروع Unmarshal (MARSH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARSH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARSH.

يحتل Unmarshal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,707.74، مع عرض متداول قدره 66.84M MARSH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARSH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.89، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARSH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.09.

معلومات سوق Unmarshal (MARSH)

القيمة السوقية $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K الحجم (24 ساعة) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K إمداد دورة التداول 66.84M 66.84M 66.84M إجمالي العرض 99,200,000.0 99,200,000.0 99,200,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unmarshal هي $ 16.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.09. العرض المتداول لـ MARSH يبلغ 66.84M، مع إجمالي عرض 99200000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.00K.