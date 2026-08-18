سعر UNIVERSE اليوم

السعر المباشر لمشروع UNIVERSE (UNIVERSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNIVERSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNIVERSE.

يحتل UNIVERSE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,573,620، مع عرض متداول قدره 4.90B UNIVERSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNIVERSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNIVERSE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.10K.

معلومات سوق UNIVERSE (UNIVERSE)

القيمة السوقية $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M الحجم (24 ساعة) $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M إمداد دورة التداول 4.90B 4.90B 4.90B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UNIVERSE هي $ 2.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.10K. العرض المتداول لـ UNIVERSE يبلغ 4.90B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.25M.