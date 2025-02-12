سعر Unagi Token (UNA)
سعر Unagi Token (UNA) المباشر لليوم هو USD 0.03390543. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unagi Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.48K
- تغيير سعر Unagi Token خلال اليوم هو -3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ -0.00116476902911989 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ -0.0182351946 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ +0.0019621038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ +0.007087205389912358 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00116476902911989
|-3.32%
|30 يوم
|$ -0.0182351946
|-53.78%
|60 يوم
|$ +0.0019621038
|+5.79%
|90 يوم
|$ +0.007087205389912358
|+26.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagi Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-3.32%
-18.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.
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