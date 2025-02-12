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سعر Unagi Token (UNA) المباشر لليوم هو USD 0.03390543 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unagi Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.48K - تغيير سعر Unagi Token خلال اليوم هو -3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unagi Token (UNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ -0.00116476902911989 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ -0.0182351946 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ +0.0019621038 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagi Token مقابل USD هو $ +0.007087205389912358 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00116476902911989 -3.32% 30 يوم $ -0.0182351946 -53.78% 60 يوم $ +0.0019621038 +5.79% 90 يوم $ +0.007087205389912358 +26.43%

تحليل سعر Unagi Token (UNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagi Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03370831$ 0.03370831 $ 0.03370831 24 ساعة مرتفع $ 0.03573287$ 0.03573287 $ 0.03573287 عالية طوال الوقت $ 0.154495$ 0.154495 $ 0.154495 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) -18.16%

معلومات سوق Unagi Token (UNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: