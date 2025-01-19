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سعر Tsuki (TSUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00430664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.09M . يتم تحديث سعر TSUKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tsuki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.13K - تغيير سعر Tsuki خلال اليوم هو -12.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.25M

أداء سعر Tsuki (TSUKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ -0.000632229000746474 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ -0.0002079379 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ +0.0046950050 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ +0.002286222119394579 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000632229000746474 -12.80% 30 يوم $ -0.0002079379 -4.82% 60 يوم $ +0.0046950050 +109.02% 90 يوم $ +0.002286222119394579 +113.16%

تحليل سعر Tsuki (TSUKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tsuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00421405$ 0.00421405 $ 0.00421405 24 ساعة مرتفع $ 0.00553786$ 0.00553786 $ 0.00553786 عالية طوال الوقت $ 0.02513879$ 0.02513879 $ 0.02513879 تغير السعر (1 ساعة) -6.18% تغير السعر (1يوم) -12.80% تغير السعر (7 أيام) -25.87%

معلومات سوق Tsuki (TSUKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: