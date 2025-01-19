سعر Tsuki (TSUKI)
سعر Tsuki (TSUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00430664. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.09M. يتم تحديث سعر TSUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tsuki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.13K
- تغيير سعر Tsuki خلال اليوم هو -12.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.25M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TSUKI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TSUKI.
خلال اليوم، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ -0.000632229000746474 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ -0.0002079379 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ +0.0046950050 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tsuki مقابل USD هو $ +0.002286222119394579 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000632229000746474
|-12.80%
|30 يوم
|$ -0.0002079379
|-4.82%
|60 يوم
|$ +0.0046950050
|+109.02%
|90 يوم
|$ +0.002286222119394579
|+113.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tsuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.18%
-12.80%
-25.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana native cat coin $TSUKI [Japanese Meaning: Moon 月] guides the way to the moon. It mirrors the moon's ethereal beauty and embodies profound growth, rooted deeply in Japanese culture.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TSUKI إلى AUD
A$0.0069336904
|1 TSUKI إلى GBP
￡0.0035314448
|1 TSUKI إلى EUR
€0.0041774408
|1 TSUKI إلى USD
$0.00430664
|1 TSUKI إلى MYR
RM0.01937988
|1 TSUKI إلى TRY
₺0.1525842552
|1 TSUKI إلى JPY
¥0.6729986328
|1 TSUKI إلى RUB
₽0.4413875336
|1 TSUKI إلى INR
₹0.3728688912
|1 TSUKI إلى IDR
Rp70.6006444416
|1 TSUKI إلى PHP
₱0.252153772
|1 TSUKI إلى EGP
￡E.0.217054656
|1 TSUKI إلى BRL
R$0.026270504
|1 TSUKI إلى CAD
C$0.0062015616
|1 TSUKI إلى BDT
৳0.52325676
|1 TSUKI إلى NGN
₦6.7081516632
|1 TSUKI إلى UAH
₴0.1813526104
|1 TSUKI إلى VES
Bs0.23255856
|1 TSUKI إلى PKR
Rs1.2006050992
|1 TSUKI إلى KZT
₸2.2858783792
|1 TSUKI إلى THB
฿0.1481053496
|1 TSUKI إلى TWD
NT$0.1416453896
|1 TSUKI إلى CHF
Fr0.0039190424
|1 TSUKI إلى HKD
HK$0.0335056592
|1 TSUKI إلى MAD
.د.م0.0432386656