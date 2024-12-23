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سعر TRONPAD (TRONPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00157715 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر TRONPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRONPAD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.19 - تغيير سعر TRONPAD خلال اليوم هو -1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 765.21M

أداء سعر TRONPAD (TRONPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ -0.0000073198 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ -0.0001466139 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ -0.000273156802322608 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.64% 30 يوم $ -0.0000073198 -0.46% 60 يوم $ -0.0001466139 -9.29% 90 يوم $ -0.000273156802322608 -14.76%

تحليل سعر TRONPAD (TRONPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRONPAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00155258$ 0.00155258 $ 0.00155258 24 ساعة مرتفع $ 0.00161752$ 0.00161752 $ 0.00161752 عالية طوال الوقت $ 0.311792$ 0.311792 $ 0.311792 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -1.64% تغير السعر (7 أيام) -13.07%

معلومات سوق TRONPAD (TRONPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: