سعر TRONPAD (TRONPAD)
سعر TRONPAD (TRONPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00157715. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر TRONPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRONPAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.19
- تغيير سعر TRONPAD خلال اليوم هو -1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 765.21M
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خلال اليوم، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ -0.0000073198 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ -0.0001466139 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRONPAD مقابل USD هو $ -0.000273156802322608 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.64%
|30 يوم
|$ -0.0000073198
|-0.46%
|60 يوم
|$ -0.0001466139
|-9.29%
|90 يوم
|$ -0.000273156802322608
|-14.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRONPAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
-1.64%
-13.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects.
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