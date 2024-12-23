سعر Trog (TROG)
سعر Trog (TROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.48M. يتم تحديث سعر TROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.34K
- تغيير سعر Trog خلال اليوم هو +6.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Trog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.28%
|30 يوم
|$ 0
|+1,226.12%
|60 يوم
|$ 0
|+626.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.11%
+6.28%
-22.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trog the Trump Frog
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