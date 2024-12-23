سعر Treehouse ETH (TETH)
سعر Treehouse ETH (TETH) المباشر لليوم هو USD 3,871.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.34M. يتم تحديث سعر TETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Treehouse ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.92K
- تغيير سعر Treehouse ETH خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 56.07K
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خلال اليوم، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ -64.24183777564 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ -18.7094119520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ +1,238.6089078880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -64.24183777564
|-1.63%
|30 يوم
|$ -18.7094119520
|-0.48%
|60 يوم
|$ +1,238.6089078880
|+31.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Treehouse ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-1.63%
-16.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).
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