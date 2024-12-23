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سعر Treehouse ETH (TETH) المباشر لليوم هو USD 3,871.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.34M . يتم تحديث سعر TETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Treehouse ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.92K - تغيير سعر Treehouse ETH خلال اليوم هو -1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 56.07K

أداء سعر Treehouse ETH (TETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ -64.24183777564 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ -18.7094119520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ +1,238.6089078880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Treehouse ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -64.24183777564 -1.63% 30 يوم $ -18.7094119520 -0.48% 60 يوم $ +1,238.6089078880 +31.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Treehouse ETH (TETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Treehouse ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,821.47$ 3,821.47 $ 3,821.47 24 ساعة مرتفع $ 4,007.29$ 4,007.29 $ 4,007.29 عالية طوال الوقت $ 4,837.52$ 4,837.52 $ 4,837.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -16.01%

معلومات سوق Treehouse ETH (TETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: