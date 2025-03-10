سعر Treble (TREB)
سعر Treble (TREB) المباشر لليوم هو USD 0.420776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر TREB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Treble الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.34K
- تغيير سعر Treble خلال اليوم هو -26.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.80M
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خلال اليوم، كان سعر Treble مقابل USD هو $ -0.1483074659271086 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Treble مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Treble مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Treble مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1483074659271086
|-26.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Treble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.95%
-26.06%
-44.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.
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