توكنوميكس Treble (TREB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Treble (TREB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Treble (TREB) Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. الموقع الرسمي: https://trebleswap.com الوثيقة البيضاء: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf اشتر TREB الآن!

توكنوميكس Treble (TREB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Treble (TREB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M إجمالي العرض: $ 41.07M $ 41.07M $ 41.07M العرض المتداول: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.77M $ 11.77M $ 11.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.229469 $ 0.229469 $ 0.229469 السعر الحالي: $ 0.286273 $ 0.286273 $ 0.286273 معرفة المزيد عن سعر Treble (TREB)

توكنوميكس Treble (TREB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Treble (TREB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TREB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TREB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TREB، استكشف السعر المباشر لتوكن TREB!

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