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سعر TORA NEKO (TORA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.77K . يتم تحديث سعر TORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TORA NEKO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.95K - تغيير سعر TORA NEKO خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر TORA NEKO (TORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.17% 30 يوم $ 0 -39.89% 60 يوم $ 0 -11.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TORA NEKO (TORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TORA NEKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02855826$ 0.02855826 $ 0.02855826 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) -3.60%

معلومات سوق TORA NEKO (TORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: