سعر TORA NEKO (TORA)
سعر TORA NEKO (TORA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.77K. يتم تحديث سعر TORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TORA NEKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.95K
- تغيير سعر TORA NEKO خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TORA NEKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-39.89%
|60 يوم
|$ 0
|-11.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TORA NEKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.17%
-3.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.
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