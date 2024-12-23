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سعر TopGoal (GOAL) المباشر لليوم هو USD 0.03738585 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.84M . يتم تحديث سعر GOAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TopGoal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.91K - تغيير سعر TopGoal خلال اليوم هو -3.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 536.25M

أداء سعر TopGoal (GOAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TopGoal مقابل USD هو $ -0.00117494812338806 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TopGoal مقابل USD هو $ +0.0283741104 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TopGoal مقابل USD هو $ +0.0334895490 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TopGoal مقابل USD هو $ +0.01100739425609474 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00117494812338806 -3.04% 30 يوم $ +0.0283741104 +75.90% 60 يوم $ +0.0334895490 +89.58% 90 يوم $ +0.01100739425609474 +41.73%

تحليل سعر TopGoal (GOAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TopGoal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03667265$ 0.03667265 $ 0.03667265 24 ساعة مرتفع $ 0.04002285$ 0.04002285 $ 0.04002285 عالية طوال الوقت $ 0.749061$ 0.749061 $ 0.749061 تغير السعر (1 ساعة) +1.54% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) -26.25%

معلومات سوق TopGoal (GOAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: