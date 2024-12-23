سعر Ton Inu (TINU)
سعر Ton Inu (TINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 355.06K. يتم تحديث سعر TINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ton Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.75
- تغيير سعر Ton Inu خلال اليوم هو -12.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.33%
|30 يوم
|$ 0
|-12.53%
|60 يوم
|$ 0
|+12.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-12.33%
-13.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot.
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