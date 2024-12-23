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سعر Ton Inu (TINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 355.06K . يتم تحديث سعر TINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ton Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.75 - تغيير سعر Ton Inu خلال اليوم هو -12.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Ton Inu (TINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.33% 30 يوم $ 0 -12.53% 60 يوم $ 0 +12.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ton Inu (TINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00791586$ 0.00791586 $ 0.00791586 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -12.33% تغير السعر (7 أيام) -13.58%

معلومات سوق Ton Inu (TINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: