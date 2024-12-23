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سعر Tokenomy (TEN) المباشر لليوم هو USD 0.01925888 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.27M . يتم تحديث سعر TEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tokenomy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.87K - تغيير سعر Tokenomy خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 115.50M

أداء سعر Tokenomy (TEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tokenomy مقابل USD هو $ -0.00010129402083962 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokenomy مقابل USD هو $ -0.0027410123 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokenomy مقابل USD هو $ -0.0049620330 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokenomy مقابل USD هو $ -0.007416420957648137 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00010129402083962 -0.52% 30 يوم $ -0.0027410123 -14.23% 60 يوم $ -0.0049620330 -25.76% 90 يوم $ -0.007416420957648137 -27.80%

تحليل سعر Tokenomy (TEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokenomy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01868492$ 0.01868492 $ 0.01868492 24 ساعة مرتفع $ 0.01979722$ 0.01979722 $ 0.01979722 عالية طوال الوقت $ 0.545269$ 0.545269 $ 0.545269 تغير السعر (1 ساعة) -1.88% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -13.05%

معلومات سوق Tokenomy (TEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: