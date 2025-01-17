سعر TOGA (TOGA)
سعر TOGA (TOGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.85K. يتم تحديث سعر TOGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOGA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.83K
- تغيير سعر TOGA خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M
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خلال اليوم، كان سعر TOGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOGA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-37.37%
|60 يوم
|$ 0
|-89.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.48%
-0.59%
-4.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA
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