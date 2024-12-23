سعر tobi (TOBI)
سعر tobi (TOBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 767.35K. يتم تحديث سعر TOBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tobi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.02K
- تغيير سعر tobi خلال اليوم هو -2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.72M
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خلال اليوم، كان سعر tobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tobi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.59%
|30 يوم
|$ 0
|-79.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر tobi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
-2.59%
-41.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.
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