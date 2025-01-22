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سعر Timeswap (TIME) المباشر لليوم هو USD 0.01052259 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M . يتم تحديث سعر TIME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Timeswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.08M - تغيير سعر Timeswap خلال اليوم هو +14.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 350.00M

أداء سعر Timeswap (TIME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ +0.00129422 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00129422 +14.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Timeswap (TIME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Timeswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00856165$ 0.00856165 $ 0.00856165 24 ساعة مرتفع $ 0.01377181$ 0.01377181 $ 0.01377181 عالية طوال الوقت $ 0.01377181$ 0.01377181 $ 0.01377181 تغير السعر (1 ساعة) -6.85% تغير السعر (1يوم) +14.02% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Timeswap (TIME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: