سعر Timeswap (TIME)
سعر Timeswap (TIME) المباشر لليوم هو USD 0.01052259. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M. يتم تحديث سعر TIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Timeswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.08M
- تغيير سعر Timeswap خلال اليوم هو +14.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 350.00M
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خلال اليوم، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ +0.00129422 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Timeswap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00129422
|+14.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Timeswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.85%
+14.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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