سعر TIME (TIME)
سعر TIME (TIME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.61K. يتم تحديث سعر TIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TIME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 249.29K
- تغيير سعر TIME خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 465.65B
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خلال اليوم، كان سعر TIME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TIME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TIME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TIME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.50%
|30 يوم
|$ 0
|-12.32%
|60 يوم
|$ 0
|-22.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TIME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+0.50%
-13.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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