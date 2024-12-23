احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THUSD.

سعر Threshold USD (THUSD) المباشر لليوم هو USD 0.992553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.59M . يتم تحديث سعر THUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Threshold USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.62K - تغيير سعر Threshold USD خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.61M

أداء سعر Threshold USD (THUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ +0.00093597 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ -0.0008282854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ -0.0030801897 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ -0.0037417070109617 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00093597 +0.09% 30 يوم $ -0.0008282854 -0.08% 60 يوم $ -0.0030801897 -0.31% 90 يوم $ -0.0037417070109617 -0.37%

تحليل سعر Threshold USD (THUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Threshold USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.984163$ 0.984163 $ 0.984163 24 ساعة مرتفع $ 0.997068$ 0.997068 $ 0.997068 عالية طوال الوقت $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) +0.85%

معلومات سوق Threshold USD (THUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: