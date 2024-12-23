سعر Threshold USD (THUSD)
سعر Threshold USD (THUSD) المباشر لليوم هو USD 0.992553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.59M. يتم تحديث سعر THUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Threshold USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.62K
- تغيير سعر Threshold USD خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.61M
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خلال اليوم، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ +0.00093597 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ -0.0008282854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ -0.0030801897 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Threshold USD مقابل USD هو $ -0.0037417070109617 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00093597
|+0.09%
|30 يوم
|$ -0.0008282854
|-0.08%
|60 يوم
|$ -0.0030801897
|-0.31%
|90 يوم
|$ -0.0037417070109617
|-0.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Threshold USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.09%
+0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.
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