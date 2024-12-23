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سعر ThetaDrop (TDROP) المباشر لليوم هو USD 0.00290731 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.14M . يتم تحديث سعر TDROP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ThetaDrop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62M - تغيير سعر ThetaDrop خلال اليوم هو +1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.05B

أداء سعر ThetaDrop (TDROP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ThetaDrop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ThetaDrop مقابل USD هو $ +0.0011275905 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ThetaDrop مقابل USD هو $ +0.0008740792 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ThetaDrop مقابل USD هو $ +0.000521641740555718 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.90% 30 يوم $ +0.0011275905 +38.78% 60 يوم $ +0.0008740792 +30.06% 90 يوم $ +0.000521641740555718 +21.87%

تحليل سعر ThetaDrop (TDROP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ThetaDrop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00280501$ 0.00280501 $ 0.00280501 24 ساعة مرتفع $ 0.00320286$ 0.00320286 $ 0.00320286 عالية طوال الوقت $ 0.061086$ 0.061086 $ 0.061086 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) +1.90% تغير السعر (7 أيام) -5.97%

معلومات سوق ThetaDrop (TDROP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: