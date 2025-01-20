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سعر The Nation Token (NATO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.65M . يتم تحديث سعر NATO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Nation Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.86K - تغيير سعر The Nation Token خلال اليوم هو -4.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر The Nation Token (NATO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Nation Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Nation Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Nation Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Nation Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Nation Token (NATO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Nation Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.56% تغير السعر (1يوم) -4.86% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق The Nation Token (NATO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: