سعر The Digital Dinar اليوم

السعر المباشر لمشروع The Digital Dinar (DINAR) اليوم هو $ 0.131968، مع تغير بنسبة 4.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DINAR الحالي إلى USD هو $ 0.131968 لكل DINAR.

يحتل The Digital Dinar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,631,090، مع عرض متداول قدره 19.94M DINAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DINAR بين $ 0.126998 (أدنى) و$ 0.132392 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.174264، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.123239.

على المدى القصير، تحرك DINAR بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+0.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.88K.

معلومات سوق The Digital Dinar (DINAR)

القيمة السوقية $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M الحجم (24 ساعة) $ 1.88K$ 1.88K $ 1.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M إمداد دورة التداول 19.94M 19.94M 19.94M إجمالي العرض 19,937,404.15986145 19,937,404.15986145 19,937,404.15986145

القيمة السوقية الحالية لـ The Digital Dinar هي $ 2.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.88K. العرض المتداول لـ DINAR يبلغ 19.94M، مع إجمالي عرض 19937404.15986145. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.63M.