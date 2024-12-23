سعر The Arena (ARENA)
سعر The Arena (ARENA) المباشر لليوم هو USD 0.00978131. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.50M. يتم تحديث سعر ARENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Arena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.90K
- تغيير سعر The Arena خلال اليوم هو -3.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.07B
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خلال اليوم، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ -0.0003863381041505 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ -0.0044941676 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003863381041505
|-3.79%
|30 يوم
|$ -0.0044941676
|-45.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
-3.79%
-28.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.
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