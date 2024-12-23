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سعر The Arena (ARENA) المباشر لليوم هو USD 0.00978131 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.50M . يتم تحديث سعر ARENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Arena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.90K - تغيير سعر The Arena خلال اليوم هو -3.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.07B

أداء سعر The Arena (ARENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ -0.0003863381041505 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ -0.0044941676 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Arena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003863381041505 -3.79% 30 يوم $ -0.0044941676 -45.94% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Arena (ARENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00958671$ 0.00958671 $ 0.00958671 24 ساعة مرتفع $ 0.01070321$ 0.01070321 $ 0.01070321 عالية طوال الوقت $ 0.01981811$ 0.01981811 $ 0.01981811 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) -3.79% تغير السعر (7 أيام) -28.14%

معلومات سوق The Arena (ARENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: