سعر Thala APT (THAPT)
سعر Thala APT (THAPT) المباشر لليوم هو USD 9.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thala APT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53M
- تغيير سعر Thala APT خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ +0.178439 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ -2.3979437130 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ -1.9589766230 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ -0.370377059786296 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.178439
|+1.93%
|30 يوم
|$ -2.3979437130
|-25.48%
|60 يوم
|$ -1.9589766230
|-20.81%
|90 يوم
|$ -0.370377059786296
|-3.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thala APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.94%
+1.93%
+7.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT
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