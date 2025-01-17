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سعر Thala APT (THAPT) المباشر لليوم هو USD 9.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر THAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thala APT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53M - تغيير سعر Thala APT خلال اليوم هو +1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Thala APT (THAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ +0.178439 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ -2.3979437130 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ -1.9589766230 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thala APT مقابل USD هو $ -0.370377059786296 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.178439 +1.93% 30 يوم $ -2.3979437130 -25.48% 60 يوم $ -1.9589766230 -20.81% 90 يوم $ -0.370377059786296 -3.78%

تحليل سعر Thala APT (THAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thala APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.02$ 9.02 $ 9.02 24 ساعة مرتفع $ 9.51$ 9.51 $ 9.51 عالية طوال الوقت $ 19.21$ 19.21 $ 19.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) +1.93% تغير السعر (7 أيام) +7.85%

معلومات سوق Thala APT (THAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: