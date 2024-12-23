سعر Tethereum (T99)
سعر Tethereum (T99) المباشر لليوم هو USD 0.02264034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.38M. يتم تحديث سعر T99 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89K
- تغيير سعر Tethereum خلال اليوم هو -16.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 953.15M
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خلال اليوم، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ -0.00460484422978402 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ -0.0067867022 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ -0.0128086817 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00460484422978402
|-16.90%
|30 يوم
|$ -0.0067867022
|-29.97%
|60 يوم
|$ -0.0128086817
|-56.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-16.90%
-27.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tethereum (T99) is a cryptocurrency designed to offer a decentralized and secure digital asset on the Binance Smart Chain. The project is focused on creating a robust ecosystem around the T99, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust in transactions. Tethereum aims to empower its community by offering a stable, yet growth-oriented digital asset that can be used across various applications within the decentralized finance (DeFi) space. Additionally, Tethereum operates its own centralized exchange (CEX), enhancing the liquidity and usability of T99 in the broader crypto market. The project is committed to driving innovation in the digital economy and fostering a secure environment for users to trade and invest.
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