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سعر Tethereum (T99) المباشر لليوم هو USD 0.02264034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.38M . يتم تحديث سعر T99 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89K - تغيير سعر Tethereum خلال اليوم هو -16.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 953.15M

أداء سعر Tethereum (T99) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ -0.00460484422978402 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ -0.0067867022 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ -0.0128086817 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tethereum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00460484422978402 -16.90% 30 يوم $ -0.0067867022 -29.97% 60 يوم $ -0.0128086817 -56.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tethereum (T99)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02231338$ 0.02231338 $ 0.02231338 24 ساعة مرتفع $ 0.02781558$ 0.02781558 $ 0.02781558 عالية طوال الوقت $ 0.115286$ 0.115286 $ 0.115286 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) -16.90% تغير السعر (7 أيام) -27.83%

معلومات سوق Tethereum (T99)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: