سعر TEN (TENFI)
سعر TEN (TENFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.37K. يتم تحديث سعر TENFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.59K
- تغيير سعر TEN خلال اليوم هو +1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.44M
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خلال اليوم، كان سعر TEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.73%
|30 يوم
|$ 0
|-26.36%
|60 يوم
|$ 0
|-30.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+1.73%
+11.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified!
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